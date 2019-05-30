有癌王之稱的胰臟癌，首次出現症狀往往已是末期。最新研究指出，動物性油脂和胰臟癌風險有關，尤其長期每日吃50克雞肉，罹患胰臟癌的風險恐增72%，營養學醫師提出6招預防方式，包括不抽煙、不酗酒、不過胖、減少攝取動物脂肪、精製澱粉、以及少糖等方式防止胰臟癌化。

據《每日健康》報導，臨床營養學全科醫師麥克‧葛雷格（Michael Greger, MD）在《食療聖經》中指出，從研究來看，攝取動物脂肪和胰臟癌風險有關，一般認為紅肉可能容易提高胰臟癌風險，但卻恰好相反，從雞腫瘤病毒的研究發現，吃雞肉反而可能與胰臟癌更相關。

葛雷格表示，雞腫瘤病毒可能在處理雞肉過程中傳染到人類身上，一項針對3萬名家禽工作者的研究顯示，屠宰雞隻的工人罹患胰臟癌和肝癌的機率，竟是一般人的9倍，而一名有50年煙癮的人，罹患胰臟癌的風險是一般人的2倍。

除了環境因素，他也指出，過去歐州癌症和營養前瞻性調查（EPIC）用了10年時間追蹤47萬7千人，發現每天食用50公克的雞肉(約1/4雞胸肉大小)，胰臟癌的風險會增加72%，調查小組認為，禽類被餵食生長激素可能是原因之一，另外，也不排除是家禽中所發現到的癌症病毒所導致，他指出，無論是抽煙或吃雞肉引發的胰臟癌，症狀上沒有差別，因此難以區分因果關係。

葛雷格建議，胰臟癌最好的預防方式是不抽煙、不酗酒、不過胖、減少動物脂肪攝取、精製澱粉、以及避免過多糖分，另外也要多吃豆類、扁豆、豌豆，均衡飲食攝取蔬菜水果，才是有效的預防癌症之道。

(中時電子報)