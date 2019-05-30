多元入學制度讓已錄取理想大學校系的高三生在等待畢業前，擁有充裕的自習時間，聖功女中開設一門「戀愛講座」，找來心理師教導學生如何擁有正確的愛情觀，遠離恐怖情人，這群準大學生直呼實用。

為了不讓已錄取理想大學的高三學生虛度高中生活的最後光陰，聖功女中在這段時間為這群學生辦理各項學習活動及講座，其中最熱門的便是「戀愛講座」。

戀愛是大學必修學分之一，聖功女中邀請心理師張瓊方擔任講師，透過影片說明戀愛發展歷程，以問答方式引領學生思考談戀愛的意義。這場戀愛講座吸引不少情竇初開的女學生報名聆聽。

因為聖功女中多為女學生，張瓊方以恐怖情人等社會新聞事件舉例，講述如何能夠擁有健康的親密關係，她分析社會中對女性角色的刻板印象到愛情歷程、分手處理，帶給學生很多省思。雖然戀愛沒有標準答案與對錯，但張瓊方告訴大學新人們，未來的戀愛經驗不管成功或失敗，都會帶給自己成長。

在聽完「戀愛講座」之後，蕭同學表示，自己對「戀愛」的知識很薄弱，過去對戀愛的印象都是從電視劇或小說來的，心理師分享的真實案例不是只有浪漫幻想，尤其是面對恐怖情人的時候，應對方式很重要，希望自己面對感情的時候也能保有理智，對於進大學後是否談戀愛，則表示隨緣，不少學生覺得這堂講座很受用，直呼兩個小時太短了。

(中時 )