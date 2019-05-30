美國之音今天報導，美中關係惡化，美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德上將（General Joseph Dunford）29日在華府說，美中都在努力使兩軍關係成為兩國關係的穩定力量。他指出，美國和東南亞國家必須採取聯合措施，讓那些在南海破壞國際準則和標準的人擔負責任。他特別強調，軍事回應不是措施。

鄧福德在華府智庫布魯金斯學會發表「大國競爭」講話表示，習近平主席和川普總統都將兩軍定義為兩國關係中應該穩定的一個方面。「我們在努力實現總統的意願。從這個方面來說，已經建立了有效的聯繫熱線。當然，這個熱線還有待改善，也需要更加成熟一些。我要告訴我的繼任者，在這個領域，我們已經取得了一些進展，但是從兩軍關係來說，還沒有達到我們希望的地步。」

報導稱，1年半前，美中啟動聯合參謀部對話機制，使得兩軍之間在高層互訪之外，有例行的聯繫。鄧福德5月初在國會聽證會上表示，鑒於美中兩國軍事對抗的可能性正在增加，希望建立兩軍直接對話機制，化解隨時可能發生武力衝突。

美國國防部5月在向國會遞交的最新中國軍力年度報告中說，過去一年中，美國努力與中國發展建設性、以實際效果為導向的兩軍關係。但是，各種跡象顯示，這項努力進展緩慢。

鄧福德極為關注南海問題，他認為，中國可能在南海已取得展開軍事行動的能力。美國以及東協國家必須採取一致聯合行動，讓那些破壞國際準則和標準的人擔負責任。

鄧福德說：「在我看來，南海並不是一堆亂石頭。在領土爭端之外，處於危險之中的是法制：是國際法、準則和標準。」「如果忽視那些不遵守國際規則、準則和標準的做法，我們就是在設立新的標準。這個新標準要低於以前的標準。」

「我覺得真正必要的是，我並不是在建議作出軍事回應。在我看來，建立一個開放和自由的印太地區，這不僅是美國的願望，也是所有東協國家的願望，必須要有一些措施，必須對那些破壞國際準則和標準的人，採取一致的集體的行動。讓他們為自己的行動擔責，以便阻止他們未來的破壞行動。」

美國之音報導，鄧福德特別強調，他的意思不是軍事回應， 可以是外交或是經濟手段。他說，習近平主席2015年訪問美國時，曾向當時美國總統歐巴馬承諾， 中國無意在南海「搞軍事化」，很明顯，中國違背了這項承諾。

(中時 )