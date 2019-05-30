警方在櫃檯苦勸李男。（徐養齡翻攝）

詐騙集團佯稱可代購、代售賺取利潤。（徐養齡翻攝）

新竹市67歲李姓男子誤信LINE上假資訊，在假客服員不斷洗腦下，以為花8萬多元代辦費用，就能賺到近百萬元利潤，甚至不惜向家人借錢，但匯款時被行員及員警攔下阻止，苦勸「天下沒這麼好康的事」，才恍然是一場騙局。」

假客服聲稱代購的貨品合計98萬1500元，已幫忙賣出去，賺到93萬6840元利潤，但需繳交4％所得稅、3.5％服務費及1.35％匯費等共8萬2843元，需付清雜費才能領到93萬多的利潤。

李男誤以為是天上掉下來的禮物，趕緊向家人借錢，27日到台銀新竹分行準備匯款，在櫃檯前不斷滑平板電腦，引起行員彭小姐的注意，通報派駐的保七員警曾仁國、張世欣、張藝騰上前關心。

「這是詐騙，不是真的啦！」員警一聽李男描述的假生意，就察覺是詐騙伎倆，但李仍堅信網購是真的，員警苦勸：「天下沒有這麼好康的事情！哪有在網路上購物買空賣空就可以賺錢的道理？」、「如果這麼好賺，他們自己去賺就好了，怎麼會輪到我們？」

李男在警方苦苦相勸下，仍半信半疑，但經提起這筆匯款是向家人借款，「錢是借來的，被騙了還得還債」，才敲醒他的理智線，放棄匯款的念頭。

(中時 )