效力運動家的台灣好手王維中連2天登板，繼昨(28)日中繼2局無失分後，今(29)日再度對決天使，演出1局無失分的好投，唯一被打的安打就是由日籍好手大谷翔平擊出。

王維中8局上半在運動家以3比5落後時登板，只花4球就讓對手佛萊徹(David Fletcher)和拉史泰拉(Tommy La Stella)雙雙擊出飛球出局，接著對上去年美聯新人王「二刀流」大谷翔平，一度取得球數領先，不過滑球還是被大谷逮中，巧打成右外野方向安打。而這同時也是首位台灣投手在大聯盟與大谷一較高下，這次「台日對決」由大谷稍占上風。

雖然被擊出安打，不過王維中迅速解決下一棒魯克洛伊(Jonathan Lucroy)，讓對手擊成投手方向滾地球，自己傳往一壘拿下第3個出局數，用14球順利完成任務下庄，目前連續2場出賽都無失分，自責分率仍為0。

運動家和天使在9局結束仍為7比7平手僵局，延長賽一路苦鬥到第11局，運動家投手崔維諾(Lou Trivino)控球不穩，對天使先投觸身、再投保送，白送2給壘包給對手後，天使靠犧牲觸擊得到關鍵超前分，接著故意四壞魯克洛伊形成滿壘，再被佛萊徹選到保送擠回1分，天使不靠任何安打就先獲得2分。

接著天使再擊出2支安打攻下3分，在第11局攻下5分大局，運動家下半場無法攻下任何分數，終場由天使以12比7在延長賽帶走勝利，也是對戰運動家2連勝。

而王維中本日中繼1局、無失分，僅被敲出1支安打，自責分率仍為0；大谷翔平則是5打數僅有對王維中敲出1安，另外選到2次保送、被三振3次，打擊率2成37。

(中時電子報)