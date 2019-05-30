噍吧哖古戰場路跑起跑點為噍吧哖事件紀念園區，沿途經過竹圍江家聚落古厝、虎頭山及余清芳紀念碑。（劉秀芬攝翻）

噍吧哖古戰場路跑沿途經過望明綠色隧道。（劉秀芬攝翻）

炎炎夏日，台南芒果也漸漸成熟，遊客又開始湧入玉井小鎮，除了買芒果、吃芒果冰，玉井還有許多風景景點，去年開始台南市文化局在玉井舉辦「噍吧哖古戰場路跑」，除了有豐富的贈品，更串聯玉井的必訪歷史景點，喜歡跑步的跑友，不要錯過今年8月4日的噍吧哖古戰場路跑，報名時間6月22日截止。

2019年8月4日噍吧哖古戰場路跑，6月22日截止報名。（劉秀芬攝翻）

西元1915年夏天，舊稱噍吧哖的玉井爆發了抗日事件，稱為「噍吧哖事件」，經過百年，這裡已是大家熟悉的芒果故鄉。2019噍吧哖古戰場路跑將帶大家尋訪噍吧哖事件的歷史場域，穿梭當地的社區小徑，一探現今不同的生活面貌，深度體會玉井之美。

去年開始，文化局首度舉辦的「噍吧哖古戰場路跑」，串聯玉井歷史景點，共有1200多人報名，參賽者年齡從79歲長者到3歲的小娃都有。今年路跑報名已經開始，6月22日截止，路跑路線與去年相同，除了送紀念T恤、毛巾，這次多送了一個紀念袋。

本次路跑分成17KM挑戰組、5KM休閒組，17KM挑戰組全程高度約從74公尺爬升至219公尺，起跑點為噍吧哖事件紀念園區，沿途經過竹圍江家聚落古厝、虎頭山及余清芳紀念碑，下山後經南橫公路轉往望明綠色隧道，經過原芒仔芒警察官吏派出所，再跑回噍吧哖事件紀念園區，歡迎喜歡路跑民眾來挑戰。

(中時 )