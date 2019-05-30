圖為過去颱風活躍期(21JUL)，與今年活躍期(26JUN)的比較，指標轉為正值，表示環境有利於颱風生成。(翻攝自 賈新興FB)

(14:08) 災害性天氣預報士賈新興今下午在臉書PO文，公布颱風季將提早到來，「颱風的生成最主要的就是西北太平洋季風。今年的預測顯示，時間點大致落在6月下旬後半，是環境有利颱風生成的時期，與一般7月下旬的颱風活躍時期，提早了將近1個月」，但這個指標不代表颱風個數一定多或少。

今明兩天全台是多雲時晴的好天氣，氣溫逐日漸升，氣象專家吳德榮表示，周六至下周二(6/1~6/4)「梅雨季」滯留鋒，在台灣北部海面徘徊，且鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，所幸與台灣有段距離，不會直接影響。而梅雨季結束後，緊接著就是颱風季！災害性天氣預報士賈新興貼出一張「預測颱風活躍期」圖表，表示「今年看來，颱風有提前上演的機會」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」的專欄指出，據最新氣象局預測圖顯示，周六至下周二有滯留鋒面在北部海面徘徊，雖然不直接影響台灣，但台灣在鋒面前暖氣團內，會有悶熱、不穩定的天氣出現，「西南風及地形造成的舉升作用，以及午後熱對流，激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。」

而全台唯一災害性天氣預報士賈新興在臉書PO出「預測颱風活躍期」圖表，指出，夏季的主角除了太平洋高壓外，就非颱風莫屬「今年看來有提前上演的機會」。

滯留鋒與台灣有段距離，不會直接影響。(翻攝自 氣象局)

雨停了！ 天氣回穩 留意午後局部雷陣雨

(中時電子報)