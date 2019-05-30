聖母峰因攻頂出現排隊人潮「大塞車」，發生近四年攻頂死亡率最高的憾事，短短13天11人死亡，登山客希樂里（Rohtash Khileri）安全返家後，在網路上傳一段4名夏爾巴人（Sherpa，或譯為雪巴人）托運僵硬屍體的畫面，並且呼籲山友，如果無法抵抗大自然，就不要冒著生命危險嘗試。

希樂里表示，山友們苦在登山過程中出現任何身心上問題，要趕快告知夏爾巴人，請他們協助下山，千萬不要逞強要攻頂，以免生命遭受威脅。他認為，夏爾巴人是山神的形體，希望民眾可以尊重山、也可以尊重他們，不然當自己不幸罹難，只會打擾到這座山的寧靜，還要耗費人力把遺體帶下山。

雪巴人拖著死亡的僵硬登山客遺體下山。

聖母峰這次死亡潮，已有11名登山客喪命，第11名罹難者是來自美科羅拉多州的62歲律師庫里希（Chris Kulish），他攻頂後，在下山回營區的途中不幸死亡。

(中時電子報)