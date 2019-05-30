第四作戰區今（30）日上午0830時於屏東縣滿豐訓場、昌隆訓場、加祿堂海灘等地，採異地同步，「實兵、全裝」模式，執行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」、「聯合反空降作戰」及「聯合反登陸作戰」操演，全程依據防衛作戰構想及實際作戰場景，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸等方式，對我潮屏地區實施三棲突擊進犯，國軍則依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」之作戰指導，整合作戰區內三軍兵、火力，藉實戰場景驗證作戰區聯合防衛作戰指管機制、火力支援協調及陸海空通聯運作能力，以提升三軍聯合灘岸殲敵作戰效能。

本次操演最具目光焦點，即位於枋山鄉滿豐訓場的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，由國防部長嚴德發主持。

演習模擬敵軍在空軍掩護下，大批船團集結於枋山外海，企圖搶灘登陸 ，國軍立即實施第一波「濱海決勝」作戰操演，由空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽級艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力。其中，國造雷霆2000多管火箭每車掛載3箱MK15火箭彈60枚，模擬對進犯船團執行反登陸作戰，展現陸軍灘岸殲敵作戰致勝之關鍵武器效能。

第二波「灘岸殲敵」作戰操演，由陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契直升機率先對海面目標實施攻擊，並以M109A2、M110A2自走砲、CM11勇虎戰車、CM23迫砲車、CM34 30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波對海上目標進行射擊，均能有效精準命中目標。此次操演亦特別將中科院自行研發之CM34 30公厘機砲戰鬥車納入演習實地驗證，有效射程為2000公尺，相較於現行的40公厘​​榴彈槍車型，無論其火力及防護力，更能有效提升整體作戰能力，成為新一代捍衛臺海的堅實戰力。

第四作戰區表示，本次操演全程依野戰實務遂行「仿真實戰」演練，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮等作戰行動，充分將國軍遠距離及精準打擊能力展現在國人面前。

(中時 )