端午佳節將至，近來蔬果、豬肉價格漸隨需求增加上漲，但掌握國內最大消費地果菜批發市場的台北農產運銷公司，卻再傳出與蔬菜公會對於如何休市意見不同。農委會主委陳吉仲今（30）日表示，今年所有休市日都是按表操課，未來有不同意見會再與相關團體溝通，節前水果、豬肉有稍微上漲，但消費者應該都可以接受。

立法院經濟委員會今日邀請農委會就近期全台大雷雨造成農損及蔬果價格波動情形進行報告，並備質詢。

針對端節將至，近日卻傳出北農預計休市6月9、10二日，但蔬菜公會卻想從6月8日起連休三天，雙方再次出現不同調情況。

陳吉仲表示，今年台北果菜批發市場所有休假天數，北農是在去年就跟北市府及農委會、相關農民團體決定，今年所有休假日都是按表操課，沒有連續休三天的情況；但未來北農休假日，因不同團體想法不一樣，農委會會請北農與北市府及相關團體再溝通討論。

陳吉仲並指出，近來節前蔬菜跟水果價格漲跌互見，以台北果菜批發市場而言，蔬菜價格微幅下跌，維持每公斤30元上下，水果價格稍微上漲10％，也維持在每公斤40元左右，這都是消費者可合理接受的價格；他說，因為氣候條件改變，造成農產品產量波動，故價格些許波動，但「今年幾乎做到讓每一農產品不會有任何產銷失衡」。

陳吉仲並說，因非洲豬溫影響國內豬肉價格，但在全球豬肉價格上漲3成到4成之際，國內還維持每公斤80元，亦即每百公斤批發價格8000元上下，尤其是端午佳節將至、需求搶進，還維持這樣水準，消費者應該都可以接受，農民也可以接受。

(中時 )