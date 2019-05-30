「馬路如虎口」，台中市政府交通局透過事故件數及類型分析，在5處路口建置「智慧路口安全警示系統」，利用雷達偵測兩向來車的車速及位置即時運算，如兩車有碰撞可能性，可變資訊看板（CMS）將發出警示訊息，即時提醒駕駛注意並減速慢行，希望有助於降低肇事件數。

交通局長葉昭甫說，此次建置系統適用改善「角撞」及「左轉穿越側撞」的事故類型，透過台中市高風險平台的碰撞構圖彙整分析及警察局交通警察大隊提供的肇事圖等資料，挑選5處符合應用情境的路口進行設置。

葉昭甫指出，建置計畫於過去兩個年度推動，第一年先於西屯區台灣大道與黎明路口及車流型態較複雜的大里區大明路、東興路與仁興街口2個路口試辦；第二年再於大雅區昌平路四段與德勝路、南屯區萬和路二段與惠德街，及西屯區中科路與敦化路二段等三處路口試辦，今年2月全數建置完成。

葉昭甫表示，設置路口肇事次數以106年7月至107年4月比較107年7月至108年4月，西屯區台灣大道與黎明路口由2件減至0件，大里區大明路、東興路與仁興街由2件減至1件，初步檢視適用情境事故件數下降。而107年期計畫因建置時間尚短，可供統計分析的樣本數少，故目前尚處於績效分析階段。

交通局強調，該局將持續評估「智慧路口安全警示系統」建置績效，以有效提升道路安全為最大目標，讓駕駛人與行人都享有更安全舒適的交通環境。

(中時 )