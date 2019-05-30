嘉義縣市高中職校學子大合作，拍製《夢想之路》歌曲MV，當作畢業禮物送給嘉義，30日首映這部MV，內容由市政府協助，拍攝各學校的校園風光、嘉義市森林之歌、蘭潭、嘉義車站等藝術景點。

《夢想之路》由15所學校師生共同努力，包括嘉義市13所高校，還有嘉義縣竹崎高中、新港藝術高中2所學校學生參與，歌曲部分由呂翳帷老師指導嘉義高中楊明鴻、李約成、蕭宇廷完成，舞蹈由呂名峰老師指導，6個學校共21名學生表演。

黃敏惠參加首映活動，她說，嘉義的青年學生充滿熱情，積極的參與，拍攝場景除了各個學校的校園風光之外，內容導覽了嘉義代表性的景點，希望每一個從嘉義畢業的學生都記得嘉義是大家的故鄉，也是每個在外打拼學子的後盾，要「記得回嘉」，嘉義給大家正向的力量，勇敢邁向「夢想之路」。

市府觀光新聞處表示，影片以學生自己創作的歌曲，在各景區拍攝學生的舞蹈，表現出城市的活力，是一支很有特色的影片，未來將安排透過網路傳播，將嘉義市的觀光景點，以輕快的節奏介紹給更多旅客，希望更多人到嘉義市旅遊，感受嘉義市不同的人文風情。

(中時 )