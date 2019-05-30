國民黨台北市議員李明賢、葉元之直播，說明追查毀謗蘇啟誠黑手idcc。（截自網路直播）

網友idcc在網路上散布攻擊大阪代表處態度很惡劣，導致處長蘇啟誠自殺，國民黨台北市議員李明賢與葉元之向台北市刑大檢舉idcc。昨晚李明賢臉書上爆料，市刑大已查出idcc的身分，且idcc的ip跟卡神楊蕙如相同，而楊蕙如開設的公關公司與謝長廷關係密切，幫謝打過選戰，究竟背後有沒有「佛地魔」？

李明賢與葉元之今（30日）邀請台北市刑大隊長說明整起案情。李明賢鄭重呼籲，這整件事究竟跟謝長廷有何關係，請謝立即出來說明，如果無法澄清，請立即下台、扛起政治責任。

葉元之則表示，他與李明賢去年報案，警方在3月就找到人，但是他們身為報案人卻完全不知道！葉質疑是不是因為和謝長廷有關係，檢警究竟是要保護idcc還是保護謝長廷？

出席直播說明會的市刑大隊長僅證實，當事人已於4月9日移送台北地檢署偵辦，但相關案情，包括idcc是否為大學生？是否用官署ip發文？通通用「案件偵辦中，無法透露」回應，絲毫不漏口風。

李明賢表示，警方可以通知到當事人，表示人在台灣，但ip為何可以跳到日本、美國？是浮動還是翻牆？卡神說她認識idcc，真相究竟為何？李呼籲謝長廷立即出來說明，究竟是不是借打手帶風向，洗白？如果無法澄清，請立即下台扛起政治責任。

觀看直播的網友憤慨表示「查明真相，還人清白！」、「民進黨害死人還在裝蒜」、「本來謝仔要負完全責任!!」、「空心政權，家天下的心態，違法弄權（錢），天怒人怨，多行不义必自毙。」。

(中時電子報)