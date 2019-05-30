隨著總冠軍賽G1在31日開打，勇士總教練科爾30日總算針對考辛斯、杜蘭特兩大主力復原情況，有了比較明朗說法，科爾表示，考辛斯腿傷已經復原，也被列入激活名單，卻要等到G1賽前才能確認能否上場，至於KD仍無定案！

「考辛斯完成一次令人驚嘆的復原過程，」科爾在30日記者會上興奮表示，「他從一個我們認為整季報銷的傷勢重新歸來，更在恢復方面做得很出色，本周他進行了幾次對抗訓練，疼痛感已經沒了，現在最主要的還是節奏上的問題。」

考辛斯在今年季後賽首輪G2拉傷左大腿，至今已缺席1個多月，科爾強調，「我早說過，假如現在是例行賽，我可以讓考辛斯馬上上去打多少分鐘都行，但現在是總冠軍賽，我們必須找到使用他的最佳方式才行，大致上他已健康了。」

至於西區準決賽G5拉傷右小腿的杜蘭特，科爾坦承，儘管杜蘭特跟隨勇士來到多倫多客場備戰，但到現在還沒恢復到可以開始訓練的地步，「我們下一步計畫，是讓杜蘭特回歸籃球活動，至於他何時可以復出，目前我們還沒有答案。」

目前勇士唯一確定的，就是西區冠軍賽G4因為左小腿緊繃缺陣的伊戈達拉，可在總冠軍賽G1上陣，接下來就看勇士能否在缺少杜蘭特的情況，延續季後賽連勝紀錄到6場了。

(中時電子報)