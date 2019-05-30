環保局今年1月迄今，已進行15次專案稽查出動359人次，並派2部空品監測車隨時監控，查獲違反環保法令案件20件次。（陳世宗翻攝）

市府查緝汙染源絕不手軟。台中市長盧秀燕上任後，成立港區大型汙染源專案稽查小組，針對中火、中龍、碼頭裝卸及其他逸散汙染源進行聯合稽查。環保局指出，該局今年1月迄今，已進行15次專案稽查出動359人次，並派2部空品監測車隨時監控，查獲違反環保法令案件20件次，累計處分金額2755萬4000元，展現初步成果。

環保局長吳志超表示，該局在今年稽查中，中火違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法及水汙染防治法；其中，廢水處理設施放流口之水質不符放流水標準，單次已重罰2000萬元，中火在這次專案稽查中累計受處分金額已達2602萬8000元。

吳志超指出，另一重大汙染源中龍鋼鐵，因廠內製程未妥善操作及申報違反空氣汙染防制法、廢棄物未依規貯存違反廢棄物清理法，以及違反環評承諾內容等情事，累計處分金額60萬6000元。

環保局專案小組不僅查獲大型汙染源違規，也稽查港區逸散汙染源，針對裝卸碼頭於裝卸過程未妥善進行空汙防制，違反空氣汙染防制法部分，處分金額累計達40萬元；另針對海巡署艦隊分署、台灣煤炭、宏華營造及台中港務分公司等其他逸散汙染源，分別違反空氣汙染防制法部分，累計處分金額52萬元。

吳志超強調，透過稽查管制要求，可遏止業者投機、便宜行事的情形，有效減少汙染行為的發生；未來各項稽查作業仍持續執行，若查獲違反環保法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。呼籲業者應更謹慎落實各項汙染防制工作，以維護當地環境品質。

(中時 )