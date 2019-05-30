女砲班亮相！漢光演習超吸睛 10:132019/05/30 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 M110A2女砲班。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 女中英豪，M110A2女砲班（右 ）參演漢光演習。呂昭隆攝 今天漢光操演中，M110A2女砲班亮相。陸軍砲兵第43指揮部砲一營下士射擊士趙惠如表示，她在這次演習擔任瞄準手的職務，雖有重砲射擊經驗，但這次操演還是有些緊張，但靠同袍支持，一起堅持過來。 趙惠如砲訓部射擊專長班104年班，是M110A2女砲班，這門砲編制全是女性。 (中時 ) #射擊 #操演 #演習 #漢光 #指揮部 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影》首曝光 漢光演習戰機國道起降 空拍畫面震撼登場 17:222019/05/28 軍事 漢光軍車撞崗哨 15傷兵已無大礙 04:092019/05/29 焦點新聞 漢光演習意外！陸軍戰術輪車撞崗哨 官兵15傷 04:102019/05/29 政治要聞 金門漢光操演 兩棲部隊秀剽悍戰力 10:502019/05/29 軍事 國軍漢光演習 共機現身東部空域 04:092019/05/30 焦點新聞 漢光演習又出事 蔡恐難拉抬聲勢 04:092019/05/30 焦點新聞 漢光花蓮外海操演 陸電戰機現蹤 04:102019/05/30 政治要聞 金門漢光演習 兩棲秀戰力 04:102019/05/30 地方新聞 灘岸火光四射 漢光35號最強火力展示登場 08:352019/05/30 軍事 漢光重頭戲 灘岸殲敵戰登場 09:572019/05/30 軍事 軍事熱門新聞 貿易戰陸若使殺手鐧 將衝擊美造F-35 - 空軍 準備好了！俄要量產蘇-57 - 軍事 川普：支持航母用電磁彈射的人是敵方臥底 - 軍事 女砲班亮相！漢光演習超吸睛 - 軍事 - 中時 30鏈砲型雲豹甲車 反裝甲火力駭人 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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