女中英豪，M110A2女砲班（右 ）參演漢光演習。呂昭隆攝

今天漢光操演中，M110A2女砲班亮相。陸軍砲兵第43指揮部砲一營下士射擊士趙惠如表示，她在這次演習擔任瞄準手的職務，雖有重砲射擊經驗，但這次操演還是有些緊張，但靠同袍支持，一起堅持過來。

趙惠如砲訓部射擊專長班104年班，是M110A2女砲班，這門砲編制全是女性。

(中時 )