中天《小明星大跟班》27日找來女藝人把衣櫃塵封的舊衣服，拿出來重新搭配，看看能不能「起死回生」，並找來男藝人幫女星們做主題穿搭，小鐘要替丫頭搭配「第一次到男友家看電影」穿著，卻在錄影途中掀起壓頭裙子，讓全場都驚呆了。
小鐘幫丫頭選了一件白色細肩帶洋裝，胸前還有2個愛心，代表兩顆心是撞在一起，不過卻被吳宗憲(憲哥)虧會被起訴，因為像勾引未成年少女，不過小鐘還透露穿搭中有個小巧思，就是如果男友蠢蠢欲動時，可以讓他瞬間滅火。
小鐘表示如果和男友在家看電影，對方就會想把手摸進女方裙子，所以他想了一個妙招，並直接把丫頭裙子掀開，讓女方嚇到：「你真的掀我裙子」，連其他來賓和主持人也看傻，不過其實壓頭裙子裡面還穿了一條紅色短褲，Sandy看了直呼：「懂懂懂，滅火褲」，小鐘也解釋，男友看了火就會降下去，並幫女友把裙子蓋好，繼續看電影，而他的穿搭也受到好評，最後拿下9分高分。
(中時電子報)
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