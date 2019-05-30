已故嘉義市議員廖天隆被嘉義地檢署提起當選無效之民事訴訟，嘉義地方法院駁回檢方之訴，理由是廖天隆已死亡，當選資格是他個人專屬，嘉義地檢署抗告，台南高分院30日裁定駁回抗告，嘉義市選委會副總幹事柯國振說，依選罷法無法遞補，議員席次目前維持21席。

台南高分院裁定指出，嘉檢抗告的理由認為，當選無效之訴的訴訟標的應非一身專屬，當選無效之訴的性質有其公益性，不僅影響相對人之當選資格，還影響落選人遞補與否的權利，由嘉義市選舉委員會承受本件當選無效訴訟，予以續行，並非法所不許

高分院裁定駁回抗告的理由是，民事訴訟中當事人死亡時，當事人能力即喪失，訴訟進行中當事人死亡時，其為訴訟標的之法律關係不得繼承者，除有特別規定，仍應認為訴訟要件之欠缺。

嘉義市選委會副總幹事柯國振表示，二審駁回當選無效之訴，也就沒有宣告當選無效的問題，依《選罷法》不予遞補。

(中時 )