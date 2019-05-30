嘉義、台南、高雄韓粉串聯 6/1北上挺韓

國民黨內總統初選競爭激烈，高雄市長韓國瑜首場總統初選造勢大會「決戰2020．贏回台灣」，預計號召10萬人、6月1日在總統府前凱道舉行，韓國瑜也允諾出席。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，這場造勢大會，人數一定會非常多，如果韓國瑜有穩住局勢，將有機會贏得國民黨總統初選。

羅智強於政論節目《關鍵時刻》上表示，在國民黨內，如果是韓國瑜和郭台銘互比，他認為韓國瑜還是會領先。因為韓國瑜在正藍旗內，支持度是非常鐵的，甚至他在自己的粉專做民調，始終維持7:3，韓國瑜7郭台銘3。韓國瑜近來受到這麼多的攻擊，在正藍旗中始終都還是維持這麼高的支持度。

羅智強更表示，6/1的造勢大會，人一定會非常多，而且場面一定非常好看。因為韓國瑜跟以往政治人物非常不相同，就是韓的粉絲非常鐵，而且行動力非常強，遠遠超過郭台銘和朱立倫，這是韓國瑜獨有的強項。韓國瑜此時辦造勢，最主要就是要止滑，穩住局勢，如果韓國瑜成功，韓國瑜將有機會贏得初選。

(中時電子報)