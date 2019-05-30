新北市府鼓勵民間單位以各種形式辦理銀髮長者共餐，鼓勵長輩走出門前往市民活動中心、宗教寺廟等場域一同用餐，新北市長侯友宜30日在市政總質詢時表示，將表揚績優單位，至少100家每年可獲5000元補助，市府農業局也將每月至少提供一次農特產品協助績優單位加菜，最滿10月前上路。

新北市議會30日第四天總質詢，由新北市議會民進黨團議員何博文、鍾宏仁、鄭宇恩、李坤城、周雅玲、廖宜琨、彭佳芸聯合質詢新北市政建設。

何博文當場要侯友宜針對日前質詢老人供餐一事，給予明確補助承諾，侯友宜說，目前與社會局評估後，新北市老人共餐據點約有927家，其中有100個點每周共餐3此以上，希望能以這100家績優的單位為基準，每年提供5000元的獎勵金。

侯友宜也說，此外市府也將提供農業局惜食分享平台與地方農特產品，給這些績優單位加菜，像是金山番薯盛產季，不僅讓長輩吃得好，也能替地方農特產品行銷，每月一次。

侯友宜強調，有多少資源做多少事，市府除了公務預算，也會運用民間資源，感謝議員讓市府有想法，將請里長與區長重新盤點，最慢10月前，就能開始補助。

(中時 )