PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

英德之戰小英贏得首勝 初選民調版本納入韓柯

藍綠兩黨總統人選至今未定，台北市長柯文哲在各民調中穩握約25%支持度，影響力不容小覷，也成各界假想敵。昨日（29）民進黨中執會強勢通過英派出選辦法，確定將柯納入對比民調。網友則表示：「如果柯最後出來宣布他不參選2020，那DPP為了初選做的納柯民調是不是要全部重做？」

民進黨以「共識決」形勢，不表決強勢通過英系翁章梁初選提案版本。採民調手機、市話各半，並納入台北市長柯文哲三人對比。政見發表會改為一場，民調時間為6月10日到14日。至於柯文哲，在各場合受訪時，不但多次推延表態時間，更屢次表達讓兩黨心急很有趣。

對此，網友在PTT論壇發《若柯最後不參選2020，DPP初選要重來嗎？》一文，寫道：「柯曾經說過，他覺得他現在不宣布，玩藍綠兩黨很有趣。這也是事實，DPP為了初選民調要不要納柯吵翻天。老實說我不認為柯會參選2020，選總統需要的資源絕對不是選台北市長可以比的。如果柯最後出來宣布他不參選2020，那DPP為了初選做的納柯民調是不是要全部重做？」

其他網友則紛紛留言：「不會，納柯就只是為了保蔡」、「賴清德也知道他們在玩什麼，才會反對納柯」、「每個人都知道安柯進去幹嘛、那些側翼也知道，但是本來就支持英的，所以就裝盲了」、「柯建銘說柯p一定選，傻了才信他，柯選你民進黨派誰都沒用」、「看蔡贏還是蔡輸+1蔡輸的話反正到時又可以說，當時是以柯參選為前提做的民調，時空背景不同」。

(中時電子報)