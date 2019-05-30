蘇-57戰機

俄羅斯副防長柯里沃羅奇科（Alexey Krivoruchko）周三在造訪阿穆爾河畔共青城飛機製造廠（The Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant）時說，已準備好要開始量產第5代戰機蘇-57。

「我們會在今年底獲得第一架，我們已經在談量產了。我們今天已經評估過這戰機的備戰力，還有廠方量產蘇-57的準備度，」柯里沃羅奇科說，「我們十分滿意眼裡所看到的，希望所有的計畫都能實現。」

俄羅斯在量產蘇-57上始終舉棋不定，原本俄羅斯國防部官員一再表示，會按照PAK-FA計畫，先打造12架，甚至宣佈預定2018年8月要簽約採購12架，但後來始終沒有公開宣佈簽約。

後來據俄羅斯媒體報導，到2020年底，而不是2019年，實際交付俄國空軍的蘇-57戰機可能只有兩架，至於目前空軍所使用的10架蘇-57，只是供評估與測試使用的原型機。分析認為，目前看來，最可能的，就是兩架蘇-57會在2019年底，或是2020年初交付。

不過，這一切似乎在俄羅斯總統普丁5月中宣布，在2028年以前，克宮會採購76架蘇-57戰機後，似乎又有了轉機。

而據塔斯社報導，針對蘇-57戰機研發，名為「產品30」（izdeliye 30）的下一代新發動機起碼要到2020年才能開始量產。它的乾推力可達24,054磅（近1,1000公斤），而後燃推力可達39,566磅（近1.8萬公斤）。

美國政府資助的「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）區域分析家戈倫伯格（Dmitry Gorenburg）先前指出，除非引擎升級完成，否則蘇-57不太可能量產，而這可能要等到2027年。

(中時電子報)