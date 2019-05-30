大甲火車站跨站天橋原定今年2月要完工，目前卻全面停擺數月未完成，引民非議。（陳世宗翻攝）

台中市議員施志昌30日針對大甲火車站跨站天橋停工提出強烈質疑？他說為何原定今年2月要完成的大甲火車站跨站天橋竟停擺數月仍未完成？是有弊案發生還是逢龍必反？建設局長陳大田說，因面臨嚴謹的安全考量，目前委託專家學者鑑定中，俟鑑定報告出來後將公佈原因。

施志昌表示，大甲火車站跨站天橋鄉親一直非常期待，因車站與鐵路分割大甲市區，從大甲火車站後站走到前站需要將近半小時，去年市府就編列4650萬元，動工要蓋跨站天橋，讓民眾從後站到前站只需要幾分鐘的時間，可抒解甲后路地下道塞車的狀況，大幅提升民眾便利性。

施志昌說，107年5月動工的跨站天橋，原訂今年2月要完工，但這幾個月以來，他不斷從各個管道，像是跑行程的時候、服務處電話、臉書等等，一直有鄉親在反應，大甲火車站跨站天橋的工程到底發生什麼事？甚至一直有鄉親質疑說，這個工程是不是有弊案發生？還是是逢龍必反？

施志昌詢問建設局長陳大田，停工的原因到底是什麼？陳大田說，停工的原因是工程施做中因地質問題停工，最近幾天會有鑑定報告出來，並會評估後續施工的施做方案。

陳大田強調，建設局重視品質，因該橋寬度4公尺、長50多公尺，面臨嚴謹安全考量，原本今年2、3月要完工，因廠商有安全考量主動提出來停工，希望進行鑑定，中間還要做承載測試；目前正委託專家進行審查，審查報告很快會出來，市府均主動透明化，以安全為第一優先考量。

(中時 )