台北市長柯文哲到桃園截切場參訪。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲到桃園截切場參訪。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲到桃園截切場參訪。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲30日到桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場了解有機生產的栽種、理集貨包裝、截切加工、物流配送等產銷供應鏈，他表示，30日為「有機農業促進法」上路，為提供台北市學童更安全的食材，特地前往參訪，不過他表示，並沒有通知桃園市長鄭文燦。

柯文哲表示，有機農業促進，我從去年5月30日通過，經過1年準備，今天正式上線，台北是台灣最重要的消費城市，從消費方式的改變，帶動整個農業生產的改變。

台北市每年都補助6000多萬營養午餐，同樣的錢，如果出現有機農業的上面，台灣農業精緻化從金流、物流到這個農業技術，甚至農機、機器人，生產的設計需要很多知識。

「透過生產方式、消費方式的改變，然後再帶動整個台灣農業生產的改變」，他說，如果沒有生產有機無毒生產履歷，對上遊來說，透過補助方式要達到這標準補助，生產端這邊就跟著改變。

以前農產都是露天，現在開始就是網室、溫室的那種，有機農業促進法既然已經上路，覺得農業有技術消費應該連結在一起。

(中時 )