今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試第2次考試6月1日舉行，總計有9445名報考人完成報名程序，考試分別在台北、台中、高雄及花蓮等4個考區同時舉行，各考區將於5月31日下午6時至7時開放應考人查看試場位置。

今年報考者中，以台北考區3,982考生名最多，其次為台中考區2594名、高雄考區2388名，花蓮考區481名。另本次符合應考資格的報考人中，外國籍學生、僑生及港澳地區學生有計12人，特殊身心障礙應考人41位。

教育部表示，各考區考試地點及試場配置圖表已於5月27日中午12時公告在高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試網站。各考區將於考前1日(108年5月31日)下午6時至7時開放應考人查看試場位置，但各試場內不開放查看，建議應考人能事先前往查看確認，以避免考試當天跑錯試場。

教育部說，本考試為期1天，考試當日應考人依規定攜帶准考證、身分證明文件(包括國民身分證、護照、合法停留、居留或定居等證明文件)及藍、黑色墨水之原子筆或鋼筆、2B鉛筆及橡皮擦等考試文具用品應考。

歷年應考人常見考試違規情形，以考試時手機鈴響(含鬧鐘)、配帶穿戴式電子裝置、未攜帶身分證明文件或准考證、提前翻閱試題本、答案卷顯示應考人姓名、使用鉛筆作答及考試結束鈴(鐘)聲響畢仍不停止作答等為大宗，應考人應特別注意。

教育部提醒，最近天氣較不穩定，離島地區應考人應提早赴台準備應試，避免因天候因素延誤考試。考試當天為星期六，建議應考人留意各考區周邊交通狀況，盡量提早抵達應試地點。

(中時 )