面對外界謠傳勇士明星前鋒杜蘭特今年夏天有望跳槽尼克，曾在尼克掀起「林來瘋」的暴龍後衛林書豪，也在30日接受《紐約郵報》訪問時表示，自己當然願意跟杜蘭特推薦跳槽尼克，「如果能在紐約取得成功，那裡的氛圍棒透了！」

林書豪在2012年2月掀起風靡全球的林來瘋，儘管只有短短的兩個多月，豪哥直到今天，仍對尼克與紐約球迷有著相當特殊情感，「我很喜歡紐約的球迷，我認為那段時間是我人生當中非常特別的階段，很重要的因素就是紐約球迷。」

「當我走在紐約的街道上，不管走到哪裡，或在那個場館內打球，所有的紐約球迷讓一切變得特別，」林書豪說，「雖然那裡對你的期望值很高，尤其是媒體，但紐約媒體都對我很友善，所以回憶在尼克打球時光，真的沒什麼負面東西。」

不過尼克近年始終沒法招募到頂級球星，也讓球隊戰績低迷，如今成為最有希望搶到杜蘭特球隊，林書豪當然願跟杜蘭特推薦尼克，「如果能在紐約取得成功，這是頂尖城市，氛圍也很棒，很多球員可以做到，去紐約打球肯定沒錯。」

如今林書豪即將在總冠軍賽面對他生涯第1支效力的球隊，也將回到他從小長大的灣區打球，「我的感覺當然很怪，畢竟我從小看勇士比賽長大的，身邊很多親友都有勇士季票，也都支持勇士，所以現在我感覺像是，別告訴我你支持哪隊？」

(中時電子報)