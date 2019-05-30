金宇成被網友封是今年最想呼他巴掌的戲劇男星。（friDay影音提供）

韓國JTBC播出由甘宇成以及金荷娜主演的韓劇《風在吹》，成功演繹出「倦怠期夫妻」的真實感，引發網友共鳴，首集播出觀眾邊看邊罵，甚至封甘宇成是今年最想呼他巴掌的戲劇男星，直說想賞他一百個巴掌，一舉讓收視突破3.5％，創該台月火劇首播歷史排名第二，比今年夯劇之一的《耀眼》首集播出收視率還高。

甘宇成及金荷娜兩人詮釋婚姻觸礁，男方精采的演技還被觀眾整理出四大罪狀，除忘記結婚紀念日以及把老婆關在門外，就連老婆在路邊肚子痛，痛到走不了路，卻叫她在路邊找廁所解決。

而劇中金河娜痛心地回到兩人拍攝婚紗的海邊，回憶起兩人在交往與新婚時甜蜜往事，甘宇成昔日看到金荷娜蜜腿受傷會主動幫她貼上ok蹦，甚至會秀秀地說，「這麼美麗的腿竟然受傷了！很痛吧？」對比昔日恩愛，正在婚姻倦怠期兩人婚姻的警訊，格外叫人諷刺。

該劇播出的第二集（28日）正是金荷娜女兒的一歲生日，她女兒堪稱帶財又帶旺收視，《風在吹》是她結婚生女後睽違三年再次重返戲劇圈，首集播出收視就登JTBC月火劇首播歷史排名第二，第二集收視率更是節節攀高達4.0％。韓劇《風在吹》friDay影音自即日起每週二三上午十點全台獨家首播。

(中時 )