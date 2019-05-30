首屆台中購物節將於7月10日至8月18日登場，包括在地百貨、量販業者、連鎖餐飲業及十大影城等各式業種，目前已有超過5000家店家加入優惠商家的行列。台中市政府運動局30日說，繼上週職棒中信兄弟響應購物節，全台最大的運動用品店迪卡儂也將贊助公路車、登山包、衝浪板等運動商品，做為購物節摸彩品，與市府一起拼經濟，並推廣休閒運動風氣。

運動局指出，迪卡儂於台灣在地深耕25年，1996年在台中市成立第一家實驗門市，2012年南屯店開幕，目前在台中市擁有兩家實體店面，強調高CP值產品特色。為響應台中購物節，迪卡儂將贊助包括公路車、登山包、衝浪板、瑜珈墊、足球、羽球拍等優質運動商品，提供市府作為購物節摸彩品使用，同時也鼓勵民眾多從事休閒運動。

運動局強調，除台中購物節，迪卡儂未來也將與市府合作推展全民運動，像是利用舉辦各項運動賽事或體育活動等場合，提供現場免費體驗各項運動課程。希望鼓勵更多人走出戶外從事各項休閒運動，購物節期間來台中購物消費不僅可享各種優惠折扣，消費滿500元還有機會抽千萬豪宅、汽車、總統套房住宿等大獎。

(中時 )