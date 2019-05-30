直銷產業在台灣已經佔有一席之地位，對於剛出社會的年輕人而言，想要打破22K的困境，直銷產業是不錯的選擇。甚至有人說直銷產業在國外是一個好的行銷制度，只是台灣有些業者的不當手法，許多人甚至覺得直銷就是所謂的「老鼠會」，導致社會大眾對直銷產生偏見。

通常傳銷的運作方式，是由傳銷事業的傳銷商，向公司購買商品，自行使用或轉售他人以獲取合理利潤，另再經由推薦他人加入，建立多層級的銷售組織，以團隊的方式推廣、銷售商品來獲取合理報酬，所以，傳銷只是眾多商品推廣、銷售方式的一種。

若想要加入傳直銷，二個提醒：

1. 須深思熟慮，勿因一時衝動加入！

2. 加入時確實瞭解解除或終止契約時效及規定，詳讀參加契約書，並妥善保存契約書及交易憑證。

台灣低薪的狀況已被視為理所當然，一路走來始終秉持「正道而行，永續經營」的麗富康成為年輕人實踐夢想的新選擇。公司從2007年成立至今，已經12歲了，並且以產品Bio-Lydia品牌走進台灣美容與保健食品市場，以人為本，匯聚生物科技研發專利及志同道合的夥伴，致力提升人類生活品質。

麗富康也打破大家對創業的既定印象，不論你的年齡、學歷、背景如何，只要你願意就可以加入這個創業的平台。訪談幾位麗富康經營有成的經銷商，他們都是一步一步努力而來，傳直銷產業並非是一夜致富的產業，天底下沒有不勞而獲的事，希望大家不要只求一時之貪對傳直銷產業有錯誤的認知。麗富康的經銷商來自各種背景的人都有，有家中負債好幾百萬，走投無路，因為有這份事業可以改變人生，但也不乏原本就是老闆級的人物，因為喜愛麗富康的產品而對事業更加投入，持續經營。近來更是許多年輕人紛紛投入，目前統計年齡三十歲（含）以下的會員約佔44%。整體而言，麗富康讓人人都有翻轉人生的機會。

(中時電子報)