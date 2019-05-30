雲豹30鏈砲甲車進行戰術測評畫面曝光。〈國防部提供〉

今天上午在屏東進行漢光35號操演「灘岸殲敵」中，首次正式在國人眼前曝光就展現超強火力擊毀目標，引起國內外關注的國造雲豹30鏈砲8輪甲車，目前已經完成生產2輛，軍方計畫在民國112年前生產284輛執行戰備，國防部今天也特別將戰術測試影片公布在國人面前，展現優異作戰性能。

國防部官員表示，國軍現有的378輛40公厘榴彈機槍車型的八輪甲車已完成量產，軍方因此啟動30公厘鏈砲型雲豹甲車的生產作業，並在今年少量生產4輛進行作戰評估。

這款由軍備局研製，且具備反裝甲火力的4輛30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車日前已完成戰術驗證測評並開始正式量產，預計民國112年完成量產284輛。

據了解，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，這款鏈砲全世界僅有這家廠商可以生產，裝設在國造的雲豹八輪甲車上，比起40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。

軍方指出，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，攀登能力直前坡60%（最大）、下坡能力直前坡60%、傾斜坡30%（最大）、轉向半徑11公尺、涉水深度1公尺，有對空、對地火力。並採八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力，全車身採高硬度防彈鋼板，若誤觸地雷可將能量波導向車身外側，降低人員傷亡。

(中時電子報)