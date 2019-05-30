彰化市25日晚間7時許，在彰南路3段發生高三生騎腳踏車，遭遊蕩犬隻竄出，造成摔車受創，蜘蛛網膜出血，流浪狗議題再掀起熱議，彰化縣動物防疫29日派4員前往事發地點捕捉肇事犬隻，還搬出了吹箭，放置誘捕籠，最後由彰德國中老師協助誘捕，捕抓到了一隻黑色流浪狗。
「真的是牠嗎？」狗狗被捕，並非現行犯，又引起一陣討論，希望能有治本的方法，彰化縣動物防治所所長董孟治表示，該犬隻後續將送至流浪狗中途之家收容，畢竟野狗在該地區流竄，造成附近居民生活的壓力。
彰化縣動物防疫所呼籲妥善管理家中所飼養犬隻，避免遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。如飼養寵物之飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3000至1萬5000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上之責任。
(中時 )
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