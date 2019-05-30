去年日本關西機場受困事件爆發後，我國駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，警方已掌握當時以帳號「idcc」在PTT發文稱駐日代表謝長廷被迫背黑鍋、批評大阪辦事處的網友，並移送檢調偵辦。北市議員李明賢、新北市議員葉元之30日更指出，該帳號iP位置昨被發現和卡神楊蕙如一樣，合理懷疑當初是idcc幫謝長廷帶風向，讓謝卸責造成外交官之死，要求檢調盡快查明idcc與卡神關係，別讓大家再活在迷霧當中，也呼籲謝長廷出面說清楚。

李明賢和新北市議員葉元之今早對外說明，去年9月關西機場民眾受困事件爆發後，網友idcc在網路上PO文指「大阪駐入代表處態度惡劣」、「爛就是爛、爛到不行、爛到該死的地步」，甚至說謝長廷背了黑鍋，「大家可能不知道謝完全管不到大阪駐日代表處」。

李明賢說，他向警方檢舉後，警方已查到人了，結果昨又爆出idcc的網路ip與曾幫謝長廷打選戰的「卡神」楊蕙如一樣，質疑難道全案背後真的有佛地魔在操作？要求謝長廷出面說清楚，否則立刻下台扛起政治責任。

此外，葉元之指出，當時idcc發文懷疑駐日代表處沒有處理好，直指大阪辦事處是黨國餘孽，後來謝長廷出來講的話和idcc發文內容差不多，他質疑idcc替謝帶風向，造成外交官之死。

葉元之說，透過網路帶風向是多麼荒謬的一件事，盼檢調盡快查出idcc是何人，是否幫謝帶風向，讓社會有公平、正義。

對此，北市刑警大隊科偵隊回應，受理報案後持續偵辦，該案已移送檢調，事涉偵查不公開不作任何案情說明，警方強調偵辦過程未受任何壓力，都是依法偵辦、移送。

(中時 )