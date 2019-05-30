洋基先發左投派克斯頓(James Paxton)月初因左膝傷勢缺陣，今(30)日重回大聯盟投手丘，在有球數限制下僅投4局，對戰教士依舊展現壓制力，以無失分退場。而隊友也以火力支援，全場4發全壘打加持下以7比0完封教士，同時也寫下21年來洋基首次連續贏下8個系列賽的紀錄。

派克斯頓在有用球數限制下，僅用66球投滿4局後退場，沒被敲出安打外還飆出7次三振，接著洋基派出4名投手合力丟完剩下的5局，靠投手車輪戰完封教士。派克斯頓傷後復出的精采表現也讓洋基鬆一口氣，在傷兵滿營的狀況下有輪值的好消息。

一開局洋基首兩位打者拉瑪修(DJ LeMahieu)和沃特(Luke Voit)就上演「背靠背全壘打」攻下2分，本季有精彩表現的厄薛拉(Gio Urshela)也在第2局開轟。洋基打線可不輕易放過教士，7局下托瑞斯(Gleyber Torres)也敲出本季第14發全壘打，全場4轟擊潰教士，以7比0完封對手，也拿下系列賽勝利。

根據數據顯示，自1998年以來，相隔21年洋基再度創下連續贏得8個系列賽的紀錄(2連戰橫掃、3連戰贏2場、4連戰贏3場以上)，苦主除了今日的教士之外，還有皇家、金鶯、光芒、水手、雙城，其中連續2次對戰金鶯及光芒都拿下系列賽勝利。

(中時電子報)