「人魚夫妻」鐘麗緹、張倫碩帶著張倫碩媽媽加入真人秀《我最愛的女人們》，公開婆媳和夫妻日常，不過兩人先是爆口角，鐘麗緹在與節目嘉賓聊天時，忍不住抱怨張倫碩結婚前後差很大，引發外界關注兩人婚姻狀況，對此，鐘麗緹、張倫碩也做出回應。

鍾麗緹感慨張倫碩結婚前後差很大，一番話引發話題。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

鐘麗緹因為沒幫洗澡的老公遮鏡頭爆口角，接著抱怨張倫碩結婚前後差很大，婚前張倫碩會哄生理期不舒服的鍾麗緹，婚後張倫碩則要鍾麗緹注意自己的情緒，對此，陸媒報導，鐘麗緹、張倫碩接受群訪，張倫碩則直言婚前婚後變化大很正常。

張倫碩進一步指出，婚前婚後的變化可能是變簡單，但不是變不好，認為婚後有許多直接、理智的表達，談到網友總覺得2人「女尊男卑」，也讓張倫碩直呼：「這不是我們的問題，是網友心態的問題」。

至於小倆口在節目中爭吵，鍾麗緹則表示：「這個問題怪我吧」，認為自己的中文不好，表達不是很準確，但她則認為吵架是溝通的一種方式，張倫碩也說：「沒那麼嚴重，這就好像偶爾感冒一樣」。

(中時電子報)