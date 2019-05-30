免切腹？陳吉仲：今年各農產品產銷都未失衡 11:292019/05/30 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農委會主委陳吉仲30日赴立法院備詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院經濟委員會30日邀請農委會針對日前大雨對蔬果供應及價格影響進行專案報告，對於媒體詢問，去年前農委會主委林聰賢曾說不會再讓產銷失衡，今年是否價格都沒有波動，農委會主委陳吉仲，今年幾乎做到讓每個農產品不會產銷失衡，並且會維持在合理的水準。 (中時 ) #產銷 #農委會 #主委 #農委會主委 #農產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 台達化產銷優化 力保ABS、EPS成長 19:312019/05/27 財經 只准賺大錢不許發大財！嘴砲3字酸爆吉仲 10:372019/05/28 生活 農委會冠軍碗粿 5／29起全家開賣 17:182019/05/28 財經 全聯夏日芒果派對 5／31熱鬧開趴 18:072019/05/28 生活 走了陳英鈐來了李進勇！張善政怒了 17:582019/05/28 政治 出任中選會主委 李進勇：引起朝野對立衝突過意不去 19:112019/05/28 政治 基隆韓粉動起來!藍黨部主委號召韓家軍6／1上凱道 10:542019/05/29 政治 就是要李進勇？黃暐瀚破解綠營心思 11:062019/05/29 政治 《有機農業促進法》明上路 農民憂有機仍無市場 14:032019/05/29 生活 有機農促法今上路 農憂無行無市 04:102019/05/30 生活新聞 政治熱門新聞 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 - 新聞 - 中時 他若出線 名嘴：王金平將脫黨參選 - 新聞 不是韓、郭！藍太陽中網友最跌破眼鏡的是他 - 新聞 韓流要回溫 徐巧芯求這人別再害韓 - 政治 吳子嘉爆韓國瑜民調輸這人 孫大千卻打賭韓造勢人數 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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