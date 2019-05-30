立法院經濟委員會30日邀請農委會針對日前大雨對蔬果供應及價格影響進行專案報告，對於媒體詢問，去年前農委會主委林聰賢曾說不會再讓產銷失衡，今年是否價格都沒有波動，農委會主委陳吉仲，今年幾乎做到讓每個農產品不會產銷失衡，並且會維持在合理的水準。

(中時 )