中正一分局已6/1日當天凱道禁設攤，以致去年底韓國瑜造勢場出現的民眾搶購杏仁茶盛況，恐看不到了。（資料照片/吳岳修攝）

61庶民挺韓造勢活動即將在台北市登場，估有10萬熱烈參與，台北市警方為考量總統府前凱道維安，禁止「明火通煮」，凡有火的都不准設攤，連販賣飾品等其他小物的攤販，也會勸導不要兜售，這讓韓國瑜去年九合一大選造勢場出現的香腸瀑布、杏仁哥等都不能到現場做生意了。

去年底九合一選舉，全台掀起「韓流」熱潮，當時高雄市長候選人韓國瑜舉辦的造勢場合大爆滿外，攤販還會跟著禿子走，其中又以「香腸瀑布」最著名，業者在現場擺出兩公尺高的香腸，現烤現賣，大賺一筆，同時在現場賣杏仁茶的杏仁哥，也一炮而紅。

不過，根據台北市警方表示，這些在台北市就行不通了，《集會遊行法》規定，集會遊行期間，主辦單位不得設攤；中正一分局也對外表示，6月1日當天禁止「明火通煮」，凡在現場有用到火煮食物的攤販，都禁止出現在凱道上，至於其他販賣飾品、衣服、書籍等攤販，則是勸導不要兜售，所以，去年曾在韓國瑜造勢會上出現的「香腸瀑布」、「杏仁茶」等都可能消失，連「韓國瑜蛋糕」、「禿頭帽」、「韓冰抱枕」也不能兜售。

(中時電子報)