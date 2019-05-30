根據路透報導，美國國防部發言人表示，他們已向國會通報一份稀土礦物報告，以減少美國對中國稀土供應的依賴。目前華盛頓對中國作為稀土供應國的角色越來越感到擔憂。

國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）表示，國防部最近完成了一份國防生產法案的稀土礦報告，並向國會通報了這份報告。

此前，中國環球時報總編輯胡錫進表示，中國正在「認真考慮」限制向美國出口稀土。外界分析，美國和中國之間緊張的關係不斷升級，令人擔憂北京可能利用其主宰稀土供應的有利地位，作為在兩國貿易戰中談判的重要籌碼。

2014年至2017年，美國80％的稀土進口均來自中國，美國已將中國稀土和其他一些重要的中國礦產排除在近期的關稅行動之外。不過，中國政府將在6月1日起對從美國進口稀土金屬礦的關稅從10％上調至25％，從而增加了在中國加工稀土金屬的成本。

(工商 )