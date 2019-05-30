6年前台北市萬華分局員警張景義將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃，檢方指張男涉犯業務過失致死罪將他起訴，一二審都認定他用槍符合必要性及急迫性判他無罪，檢方又提上訴，最高法院認定檢方的上訴不符合刑事妥速審判法規定，判張無罪定讞。

最高法院指出，速審法規定一二審判決無罪，檢方提上訴必須以判決牴觸憲法、司法院解釋、判例為限，但檢方拿了2個與本案無關的判決案例，指責原審無罪判決有誤，不符合速審法規定，因此判決駁回檢方上訴。

2013年8月13日晚間，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒絕受檢反而衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔不治。

台北地檢署認為張男開槍當下未達急迫性，認定涉有過失責任，將張起訴，引發爭議；台北地院審理後認為，黎是被追捕的準現行犯，經張員攔停不停，黎又在有許多路人的人行道上疾駛，當時情況急迫、刻不容緩，張男沒有過失，判他無罪。

檢方上訴主張，張是在黎男倒車時開槍射擊，而非張男所辯稱是在黎駕車衝撞警方時開槍。高院審理後認為，張縱使是在黎男倒車途中開槍，依客觀事實佐證，張的用槍行為仍符合警械使用條例相關規範，屬合理使用。

高院指出，張員使用警槍已注意勿傷及致命部位，並未逾越必要程度，難認有過失，檢察官上訴意旨無從憑為不利於張男的認定，仍判張男無罪，檢又提上訴，被最高法院駁回確定。

另外，死者的妻兒另提告要求國家賠償244萬多元，去年北院審理後認為，黎男駕車拒捕，有危及民眾安危的情況，張員有使用警械的急迫需求，且子彈因彈道偏向而擊中黎男，難認為張有故意或過失，駁回家屬請求、市警局免賠。

警員張景義開槍打死竊嫌，遭檢方以業務過失致死罪起訴，高院判無罪定讞。（中時資料照 陳鴻偉攝）

(中時 )