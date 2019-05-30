長期扮演全球華人相關議題影像平台的南方影展即將啟動，率先開跑的「南方獎 全球華人影片競賽」現正火熱徵件中，報名方式共分兩階段，即日起至6月15日為免收費報名，6月17 日至 7月3日為收費報名階段，報名作品需為2018年1月後完成，且不限類型、影片長度，舉凡華人相關題材和議題的影像創作皆可報名參加。

「南方獎」於 2003 年設立華人影片徵件對象，爾後擴展至全球華人影片，至今已邁入第16個年頭，以前衛、獨特或深具影像穿刺之美學質地獨立作品為號召。當然，關懷人文、環境及社會議題等也是南方影展秉持多年的精神，期盼影展不僅是娛樂聚集的場域也是觀眾能輕易、直接地與世界各地更多元、充分對話的平台。

基於此，將影展精神放諸於所設立競賽獎項有不分類的「南方首獎」、「南方新人獎」、「人權關懷獎」以及「最佳劇情長片獎」、「最佳劇情短片獎」、「最佳紀錄片獎」、「最佳實驗片獎」、「最佳動畫片獎」。

值得一提的是，去年影展獲得首次頒發的「最佳劇情長片獎」的香港導演趙崇基作品《中英街1號》，影片誠懇且不造作描繪1967年與2019年發生在香港沙頭角中英邊界的故事，在跨越不同時空歷史鏡頭下，窺見導演對年輕世代的關懷。

本屆新增的「台南影像獎」，鼓勵常民及長期深根或關注台南的創作者，用影像述說屬於台南在地生活樣貌，盼將影展平台不再落於影像專業，更親近土地也落實大眾。

南方影展為補足南台灣藝術、獨立電影展演、推廣資源，挖掘新銳導演同時，也邀請國內外優質獨立作品及影人來台與觀眾共襄盛舉。

(中時 )