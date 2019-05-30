台中太平37歲陳姓男子因長期失業、心情鬱悶，近期在家人協助下至醫院就診並服用藥物控制，日前晚間用膳時段，陳男之胞妹發現其未下樓吃飯，上樓查看時發現男子疑似服用大量抗憂鬱藥物，隨後逕自反鎖房內，太平派出所員警接獲報案立即前往處理，破門而入並由消防人員順利將其送至附近醫院救護，成功挽回寶貴性命。

太平警分局太平派出所警員張吉發、曾鴻文、蔡沛芸日前傍晚6點多接獲民眾報案稱，「兄長疑似服用大量藥物欲自殺，請求警方協助。」員警到場後發現陳姓男子反鎖房內，當時男子情緒不穩，但意識尚清楚仍可與警方對話，員警深怕藥性發作恐有不測，隨即破門而入並通知消防隊前來協助，立即送至國軍總醫院緊急處理。

陳男妹妹表示，胞兄因長期失業，找工作也不太順遂，以致情緒不穩定，日前有定期前往醫院就診，傍晚用餐時間發現他未下樓吃飯，於是上樓查看發現其竟吞食大量處方簽內之藥物並飲用酒類，勸阻無效即反鎖房內，遂趕緊報警協助，非常感謝警消人員及時搶救。

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