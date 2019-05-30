三重〈Just Cafe' 捷食藝〉的周末早午餐，有沙拉吧自助取餐檯。（圖／姚舜）

周末！就在這個周末！新北市三重也可以吃到觀光飯店集團大廚設計的早午餐啦！5月中開始試營運的〈Just Sleep捷絲旅〉台北三重館內餐廳〈Just Cafe捷食藝〉，將於本周末6／1日開始對外供應Brunch早午餐，飯店集團出手就是不一樣，380元起的早午餐除設有自助取餐檯供應沙拉、麵包、饅頭、燒餅與炒菜、水果等，讓客人自助取食吃到飽，並有諸如：〈煙燻鮭魚班尼迪克蛋〉、〈西班牙烘蛋〉、〈義大利肉醬溫泉蛋〉等五星飯店主廚設計的各式蛋料理，讓客人單點、廚師現做。

此外，580元更可以吃到晶華酒店最著名的〈美國爐烤肋眼牛排〉，以及法籍主廚設計的〈酥皮鮭魚捲〉，庶民訂價策略與超高CP值，讓食客與吃貨躍躍欲「食」！捷絲旅營運團隊強調：就是要「划算」，客人才會來呀！

〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐只要580元就可以吃到以晶華酒店著名的〈美國爐烤肋眼牛排〉。（圖／姚舜）

三重〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐中的〈酥皮鮭魚捲〉，是晶華酒店集團法籍主廚設計。（圖／姚舜）

三重〈Just Cafe'捷食藝〉早午餐菜單上有各式美味蛋料理，圖為〈義大利肉醬溫泉蛋〉。（圖／姚舜）

在〈Just Cafe'捷食藝〉品嘗〈義大利肉醬溫泉蛋〉，可以用湯匙直接舀食，也可以搭配麵包當抹醬一起享受。（圖／姚舜）

賓陽建設企業斥資6億元投資興建，並委由晶華酒店集團經營 管理的〈Just Sleep捷絲旅．台北三重館〉，是晶華酒店旗下設計風格旅店捷絲旅在台第8個連鎖據點，也是新北市第一個由觀光飯店集團直營的設計旅店，更是少有「由建築外觀到室內裝潢設計都統一風格」打造的旅店。飯店有自7坪至9坪不等的95間客房、健身房、自助洗衣房與會議室，同時並有一餐廳〈Just Cafe 捷食藝〉。

〈Just Cafe 捷食藝〉的裝潢設計與與飯店整體一致，走的都是紐約Loft工業風，6米挑高讓空間更顯寬敞，明亮自然採光使用餐氛圍很「陽光」，半開式廚房讓客人可以看到內場廚師烹調料理作業過程，繽紛的自助式取餐檯則是為房客每日早餐，以及周末假日開放給外客享用早午餐而設計。

「究竟該賣多少錢？」，捷絲旅經營團隊為了〈Just Cafe 捷食藝〉周末早午餐的訂價花了不少心思討論和研究。原因距捷運站出口走路只要一分鐘的飯店，地點好、人流多，所以周邊很多庶民小吃店，幾個速食連鎖和連鎖咖啡也都在附近設有據點。於是，為「尊敬在地」，〈Just Cafe 捷食藝〉的周末早午餐決定以「價格不能太高，欲有獨特賣點」的角度切入市場試水溫。如果受到歡迎，才考慮平日也賣早午餐。

以現點現做的「多元蛋料理」結合自助沙拉吧，是〈Just Cafe 捷食藝〉爭取客人青睞 的策略。

〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐的蛋料理之一〈煙燻鮭魚班尼迪克蛋〉，除鮭魚和蛋外並有各式炒菇蕈與風乾番茄。（圖／姚舜）

〈西班牙洋芋絲烘蛋〉厚厚的共有3層，蛋香四溢且口感柔軟中帶著彈Q。（圖／姚舜）

用平底鐵鍋盛裝上菜的〈西班牙洋芋絲烘蛋〉，熱呼呼的讓蛋香更誘人。（圖／姚舜）

三重〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐的〈低溫烹調豬五花太陽蛋〉，兼具蛋香與「肉感」，坊間早午餐餐廳沒有類似料理。（圖／姚舜）

蛋，絕對是早餐的要角，所以飯店早餐檯上一定有白煮蛋、荷包蛋、水波蛋、炒蛋或歐姆蛋。更有獨立經營的早午餐專賣店以不同的班尼迪克蛋吸引客人。就是因為「早餐不能沒有蛋」，所以〈Just Cafe 捷食藝〉決定以多元蛋料理攻堅，挾飯店集團廚藝團隊優勢，由大廚設計有義式、西班牙式的各種蛋料理供客人點選。這些蛋餚，結合多樣食材與盛器，形色「已不只是顆蛋」，而更似一道豐美菜餚，再結合自助取餐檯上琳瑯的輕食，確有號召力。

580元的〈美國爐烤肋眼牛排〉與〈酥皮鮭魚捲〉是為早午餐「想吃得更好的客人設計」。前者是選用Choice級整塊肋眼牛肉，先以黑胡椒、綜合香料、法式芥末醬調味，再放在鋪滿洋蔥、紅蘿蔔、西芹等蔬菜的烤盤上入烤相爐烤，俟烤烹後再靜置，等客人點用再厚切出餐，上桌時並提供黑胡椒醬和蘑菇醬讓客人沾食提味。

三重〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐取餐檯上有除有各式麵包，還有饅頭和蔥油餅讓客人自取，非常「接地氣」。（圖／姚舜）

三重〈Just Cafe'捷食藝〉周末早午餐設有輕食沙拉水果自助餐檯，380元起的價位，CP值很高。（圖／姚舜）

三重〈Just Cafe'捷食藝〉周末早餐餐的麵包選擇多樣，除土司外並有可頌和菠蘿麵包可選。（圖／姚舜）

用工具箱作為buffet取餐檯上的容器，是三重〈Just Cafe'捷食藝〉完整體現「工業風」的巧思。（圖／姚舜）

為不吃牛肉者設計的〈酥皮鮭魚捲〉，是將以香料炒香的蘑菇以鮮奶油和奶油收汁成泥狀，再均勻塗抹於鮭魚外層、並用法式薄餅包覆起來，此獨門技巧可讓鮭魚捲完美成型、並吸收烹煮過程中鮭魚的肉汁，最後用酥皮包裹起入烤箱烘烤，成菜後外層酥皮香脆、內層肉質柔嫩，五星飯店菜式進入文創設計風格旅店餐廳菜單，使三重捷絲旅的餐飲更具競爭力。

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