一如往年慣例，《ESPN》在31日總冠軍賽開打前，邀集20位專家或記者針對今年總冠軍賽做出預測，結果18人認定勇士封王，只有2人看好暴龍，等同高達9成的專家或記者看好勇士，另有14人看好柯瑞獲選今年總冠軍賽MVP。

在這18位看好勇士完成3連霸的專家或記者當中，3人認為5場總冠軍賽就可結束，14人認為這個系列戰將會打到6場，只有1人認為勇士會在搶七獲勝；至於看好暴龍奪下隊史首冠的2人，都認為這個系列戰會打到搶七大戰。

《ESPN》如此一面倒的看好勇士，卻跟先前《舊金山紀事報》公布全美50個州當中，竟有47州球迷支持暴龍的結果完全相反，畢竟勇士最近4年搶下3冠，或許球迷早已看膩勇士奪冠，反而強力支持或可憐像是「弱者」的暴龍。

至於《ESPN》的20位專家或記者看好誰拿下今年總冠軍賽MVP，其中14人看好柯瑞，畢竟他在杜蘭特因傷缺席的5場季後賽，展現相當驚人的外線火力，另有4人看好卓雷蒙格林，選擇暴龍封王的2人，理所當然選了里歐納德。

(中時電子報)