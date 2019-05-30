大巨蛋停工4年，北市府與遠雄再交鋒，台北市都市設計審議委員會30日開會，聚焦防災消防疏散模擬、消防動線，包括中華棒球協會、中華職棒聯盟等體育界人士首次到場發言，綽號「亞洲巨砲」的前職棒球星呂明賜現場請命，希望北市府克服法律、交通安全等各方面技術問題，讓台灣有顆像樣的巨蛋。

都審會今年3月決議，要求遠雄應重新做模擬，並增加「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」的模擬條件，再排定都審會日期，全案今進入都審會審查，由民眾登記發言，呂明賜表示，日本平均3年生出一顆巨蛋，現在已經有6顆巨蛋，但台灣4年了半顆孵不出來，他可以理解蓋巨蛋有很多困難，但仍希望相關單位能克服法律、交通安全等各方面的技術問題。

除了呂明賜外，中華棒協秘書長林宗成也到場，他強調，幾年前郝伯村當院長時，一場雨讓職業棒球無法比賽，當時球迷要求興建巨蛋，郝伯村也承諾蓋巨蛋，但歷經黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲，將近30年還沒好，球迷對於大巨蛋已經期待30年了。。

另外值得注意的是，台北市議員邱威傑也到場關注，他難得發怒表示，會議重點並非大巨蛋要不要蓋，而是決定是否符合安全標準，但他認為最可惡的一件事情，是遠雄代表在會場訕笑發表意見的市議員、市民，藐視台北市政府、藐視台北市議會，也藐視台北市民。

他坦言，「身為一個台北市議員，不知道讓大巨蛋怎麼過關」，要求都審委員一定要用最高標準來審視遠雄大巨蛋安全。

(中時 )