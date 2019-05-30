台北市長柯文哲30日到桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場時受訪表示，民進黨內初選將他納入對比式民調，「感覺像是逼他在選總統」他表示，平常心就好。

柯文哲表示，有媒體說柯建銘致電賴清德，盼賴能接受柯文哲納入民調方案，「奇怪，老柯平常跟我很好，但他怎麼會知道我要選或不選？」過年時有跟老柯見過面，沒有跟他討論過。

「我跟你保證，從頭到尾都沒有講過，你又不是我肚子裡的蛔蟲」，有議員說幕僚連競選的口號都想好了，是「台灣不能等」嗎？柯文哲表示，我都不曉得，你怎麼會曉得？媒體問「像前新北市長朱立倫的口號嗎？」柯笑說「2016用過？」這些都是假新聞、謠言。

而同婚之前可以在凱道辦桌，相較於6月1日挺韓活動不能賣東西、賣紀念品，被質疑兩套標準，柯文哲表示，對要問警察局，流動攤販在凱道應該不行吧，「應該是禁止金錢交易行為。」

若有韓粉要夜宿遭禁，是否被解讀為柯韓之爭？柯文哲重申要依法，夜宿有夜宿的申請方式，「這不是很奇怪，一開始申請夜宿不就好了」，大家要守法。

至於雙城論壇對岸是否刁難？柯文哲表示，「每年都有啊」，兩岸之間免不了都有角力、做多一點，如果沒有互相諒解，很多事情做不下去，每個人有立場、困難，「若不互相諒解就卡住了」。

柯文哲表示，互相諒解前提叫互信，如果我們都互相友善、互信到互相諒解，彼此之間若就沒有善意，根本不可能互相的。「他們（指對岸）有善意嗎）」，柯說，「我的人生哲學是，我們對人家好，人家不一定對我們好？答案99％不一定是，「所以我都先露出笑容。」

(中時 )