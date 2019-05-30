引發數百名網友憤怒包圍檢警單位的台南市1歲半女童虐死案，30日第4次開庭，凶嫌之一的李姓男子當庭向女童的李姓生父表達歉意，李父表示，他下次會拿女兒遺照來，要求3名凶嫌都必須向女兒道歉，法官答應下次開庭會作適當處理。

台南虐童案第四次開庭， 生父：對我女兒遺照道歉。

台南市1月15日發生的虐童案，1歲半女童不堪生母及親友4人的長期虐打，奄奄一息，4名兇嫌還帶著女童去唱歌，回程時才送醫急救，卻已回天乏術。

全案幾乎指向生母的薛姓表姐是一人分飾多角操控施暴的大魔王，30日第4次開庭，李姓凶嫌表示，他們所稱的「嬰靈」作祟，是指薛姓生母在生下女童後，去年初發現又懷孕，決定打掉的胎兒。女童的李姓阿嬤對此斥責是「無稽之談」。

根據4名凶嫌陳述跨年夜去小琉球遊玩回來，才認為女童受嬰靈附身的說詞，台南地院30日找來小琉球民宿王姓業者，他提到印象中看到女童時，認為她比一般的小孩安靜、不活潑，全程都是由李姓男子照顧居多。

李姓女童生父表示，妻子尚未離家時，不會打小孩，也很疼孩子，開始與表姐聯絡沒多久就離婚，他考量和平分手，不想與妻子搶小孩，才把小孩監護權給妻子，想不到卻發生事情。

動手虐童之一的李姓凶嫌30日當庭透過辯護律師，向李姓生父表達歉意，李姓生父表示，下次開庭會把女兒遺照帶來，要求4名凶嫌都要對著女兒遺照道歉，審判長洪榮家當庭表示會作適當安排，並擇定7月2日下午2時30分召開辯論終結庭。

(中時 )