藝人許效舜昨（29）日拋下震撼彈，稱考慮要參選基隆市長。而現任市長林右昌今（30）日出席端午節「畫龍點睛」典禮時表示「我不方便說什麼，但祝福每一位要為基隆打拼的人，這都是好事情！」

許效舜（58歲）因膝蓋退化開刀，飽受病痛之苦，出身政治世家的他，昨日錄節目《瘋神無雙》時，無預警宣布考慮參選基隆市長，並自認有社會責任，該為基隆市民做事，還稱「基隆包在台北市和新北市的中間，很多的福利無法到基層。」

林右昌今日聞後對此表示，有更多人想要關心基隆市政，並為基隆打拼，這都是好事情，但他不方便說什麼，但都祝福每位要為基隆打拼的人。

另外，許效舜退伍後曾在基隆地院擔任法警5年，昔日的法警同事鄭先生聞後則驚訝表示「真的假的？」並稱自己還不知道這消息，感到非常訝異。而許效舜要選基市長的新聞被PO到基隆在地的臉書社團後，網友也幾乎一面倒紛紛表示「投！」、「支持」、「算我1票！」

許效舜生於基隆市暖暖區，父親許義隆曾擔任5屆基隆市議員，許效舜退伍後擔任過基隆地方法院法警5年，工作期間考上華視編劇班，加入基隆話劇社，報考蘭陵劇坊演員訓練班，隨後在電視台當演員。

(中時 )