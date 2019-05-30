台塑集團王詹樣基金會及公益信託贊助受刑人，透過生理衛教、心理輔導、技職訓練課程等幫助戒除毒癮，習得一技之長，考取專業證照，並協助找工作，30日上午在雲林第二監獄展現成果，包括農園藝、生命禮儀服務、指甲彩繪、足底按摩等，令家屬感動。

「短短的人生，袂擱重來，坎坷的路途，有你的愛，如今我才了解，你的教示是關懷，想欲返頭看你，已經不在」！收容人「俊仔」指導的手語團以《把愛找回來》演繹他的遺憾。俊仔因毒品案判刑10幾年，母親在他入監4年多時病逝，讓他自責懊悔不已，如今他是手語小老師。

除了手語、還有布袋戲、國樂等演出，現場也展出收容人農園藝技訓、生命禮儀服務、腳踏車維修技訓、電腦硬體檢修、春仔花等學習成果，不少家屬都驚豔。

雲二監典獄長葉漢潼表示，收容人改變的動力來自家庭的支持與社會的關懷，家屬可以透過教化習藝成果的展現，感受收刑人想改變的決心，增進社區接納信心，為學員回家之路搭起橋梁，幫助終身離毒。

台塑麥寮管理部副總陳文仰指出，該集團透過彩虹與向陽計畫截至今年5月，共有2547位學員結訓、其中有958位學員於受訓期間考取技職證照，目前已經有1383位出獄，2年內因毒品案回監率從一般的60％至80％大幅降低至10％左右，投入經費超過1億元，執行成效非常良好。

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(中時 )