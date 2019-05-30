藝人吳奇隆和劉詩詩結婚四年，上個月喜迎兒子報到，不過卻爆出劉詩詩罹患產後憂鬱症，據悉其中一個原因是住的月子中心，雖然一晚要價1.2萬，卻被大陸網友狠酸摳門，對此婦產科名醫蘇怡寧，則在臉書回應：「四爺很抱歉，台灣醫療太便宜害你被大陸網民酸了」。

根據「鏡週刊」報導，劉詩詩在禾馨婦幼診所生產、坐月子，住的是一天要價1.2萬的最高級VIP房，不過卻被大陸網友狂酸吳奇隆摳門，對此婦產科名醫蘇怡寧則表示做月子要像出國住飯店一樣奢華，在台灣是不玩這套，甚至還「推薦」去飯店生好了，更指名杜拜不錯，不過話鋒一轉則大讚台灣醫療本質，更透露有多少大陸人來台灣就醫，就是相信台灣醫療品質，多少大陸醫療機構要來台灣取經都被拒絕，最後強調「其實這沒什麼好嘴的啦！四爺是寵妻才會留在台灣的，你識貨」。

婦產科名醫蘇怡寧臉書全文。(圖/蘇怡寧醫師愛碎念臉書)

對此不少網友留言力挺「在大陸花3萬的錢，勉強得到快1萬的服務；但台灣是花1萬的錢，可以得到超過3萬的服務」、「在住過大陸就知道台灣醫療品質CP值有多高」、「大陸只有價錢比較貴，醫療品質不能跟台灣比」。

(中時電子報)