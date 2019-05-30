陽明海運所屬貨櫃船卓明輪(YM EXCELLENCE)於5月19日自中國蛇口航向新加坡執行運輸工作途中，驚見一艘失火帆船，發現二名落難者，隨即展開救援行動，二名澳洲籍落難者均平安獲救，目前已平安返國。

卓明輪船長李建昇表示，船上人員發現海中不遠處有一艘帆船突然冒出濃煙，不久後見有火舌竄出，船員立即試圖與失火帆船聯繫，此時發現二人搭乘小艇逃出火場，卓明輪當機立斷偏航接近小艇執行救難任務，順利救起二名澳洲籍落難者，並提供水、毛毯、食物與住艙等服務並予妥善照料，同時與新加坡大使館及海事單位通報聯繫，以協助落難者返國。

二名澳洲籍民眾表示，由於火勢迅速竄燒，無法及時發送遇難信號並攜帶文件及財物，所幸遇到陽明海運所屬卓明輪伸出援手提供專業及迅速的救援才有驚無險，內心表達無限感激。

陽明海運船隊秉持人安、貨安、船安的理念於全球提供服務，本次的人道救援行動不但展現陽明海運對落實企業社會責任的承諾，同時也充分展現遵守國際公約的精神，努力在人道救助上做出貢獻，並且為台灣建立良好的國際形象。

(工商 )