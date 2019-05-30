新北市議會30日總質詢，新北市議會民進黨團聚焦前市長朱立倫的「當選後重啟核四」議題，議員要求侯友宜表態，侯友宜先說，沒有核安沒有核電，核四燃料棒已分批送走，不存在，但議員追問，侯再答「也要朱市長當選啊」，議員不死心繼續問，侯才說，如果要重啟哪個核電，「民意如果反對，我會站在民意的立場」。

新北市議會市政總質詢地4天，由民進黨團議員何博文、張志豪、鄭宇恩、鍾宏仁、彭佳芸、周雅玲、李坤城、廖宜琨等市政總質詢。

李坤城說，他反對核能，核一、核二不能成為終期貯存場，這是國民黨錯誤政策留下來的共業，不管未來40年如何，但侯市長任期內就要負起責任。

何博文也說，朱前市長參選總統後提出「重啟核四」的立場，這樣轉變對新北市民是非常大的傷害，侯市長必須要有堅決反對的態度，才是市民之福。

侯友宜表示，核能是既有事實，核能是中央核能政策，地方政府一直都是採配合態度，基本只有一個觀念，只要核安沒問題、沒缺電的前提，該用就用。

侯友宜說，他不會特別去苛責現任中央，這不是現任的問題，但是中央要面對核廢料處理，要有態度出來，不只對石門、金山、萬里民眾不公平，對全新北市民也很不公平。

何博文要侯友宜表態是否支持核四，侯友宜強調「核四燃料棒送回去就不在了」，何追問「朱市長重啟核四」這是有可能發生的，侯說「那也要他當選啊」。

何博文不死心表示，雖燃料棒送出去，但重啟是有可能的，他強調自己立場很清楚，就是反對，更舉大屯山與龜山島是活火山為例，直線距離與核一核二就在旁邊，要求侯友宜明確表態，否則四百萬人口要跑去哪？

侯友宜在議員逼問之下表態，核一廠在地震帶，那天下大豪雨，自己也嚇死，萬一有東西壓到核廢料「就完蛋了」，很擔心無法跟後代子孫「交代」，他一定站在新北市民立場，了解市民在當下態度，如果市民反對，他就站在市民立場。

(中時 )